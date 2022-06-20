Иностранные наемники на «Азоте» мешают переговорам по сдаче в плен ТАСС: переговоры о сдаче в плен на «Азоте» блокируют иностранные наемники

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Иностранные наемники, которые вместе с боевиками националистического батальона «Айдар» заняли химическое предприятие «Азот» в Северодонецке, блокируют переговоры с ЛНР. Речь на них идет о добровольной сдаче в плен военным республики, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Они [иностранные наемники] мешают переговорному процессу. Поэтому ждем, — пояснил собеседник агентства.

Под Северодонецком в поселке Метёлкино 18 июня сдались в плен боевики «Айдара», включая командный состав.

Ранее стало известно, что сдавшиеся в плен боевики нацбатальона «Айдар» дают показания против своих сослуживцев. Полученные от них сведения используются в переговорах с бойцами, которые остаются заблокированными на северодонецком предприятии «Азот».