Иностранные делегации прибудут в самопровозглашённую Донецкую народную республику в годовщину гибели первого главы ДНР Александра Захарченко.
По данным пресс-службы МИД республики, ожидается визит представителей России, Абхазии, Южной Осетии и ЛНР, а также Франции и Италии, передаёт
Как писал News.ru, ранее в ДНР назвали имена ряда причастных к убийству Захарченко. Один из пойманных спецслужбами ДНР диверсант заявил, что к к подготовке заказных убийств замешан помощник начальника 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Сергей Моторин. Военные также нашли ещё одного виновного.
31 августа 2018 года Александр Захарченко получил тяжёлые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявляли, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом.