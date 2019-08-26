https://static.news.ru/photo/5a63880e-c811-11e9-92c4-fa163e074e61_660.jpg Александр Захарченко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иностранные делегации прибудут в самопровозглашённую Донецкую народную республику в годовщину гибели первого главы ДНР Александра Захарченко.

По данным пресс-службы МИД республики, ожидается визит представителей России, Абхазии, Южной Осетии и ЛНР, а также Франции и Италии, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее в ДНР назвали имена ряда причастных к убийству Захарченко. Один из пойманных спецслужбами ДНР диверсант заявил, что к к подготовке заказных убийств замешан помощник начальника 5-го Управления департамента контрразведки СБУ Сергей Моторин. Военные также нашли ещё одного виновного.

31 августа 2018 года Александр Захарченко получил тяжёлые травмы при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. Он скончался в больнице в результате ранения в голову. Власти республики заявляли, что к его смерти причастны украинские диверсанты. МИД России назвал взрыв терактом.