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Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. По словам премьер-министра страны Алексея Гончарука, единственное исключение, которое содержится в документе, даёт иностранцам право наследовать участки в собственность.

При этом политик подчеркнул, что они должны будут продать земли в течение года. Он отметил, что безусловным принципом является покупка участков украинскими гражданами и компаниями, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что кабинет министров Украины принял решение назначить генерала Игоря Клименко на должность главы Национальной полиции. До этого он работал заместителем главы ведомства.