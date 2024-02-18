Инфраструктурный объект на Полтавщине оказался поврежден после взрывов Власти Полтавской области сообщили о повреждении инфраструктурного объекта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Объект инфраструктуры в Полтавской области получил ряд повреждений, сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин в Telegram-канале. Он также уточнил, что на нем произошел пожар, который уже ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. До этого в Полтавской области сообщалось о взрывах и воздушной тревоге.

Это привело к пожару, который уже ликвидировали. Обошлось без жертв и пострадавших, — сообщил Пронин.

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Харьковской области Украины прогремели взрывы, это произошло во второй раз за текущую ночь. Подробности происшествия не приводятся. Местные власти случившееся не комментировали.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях страны.

За день до этого взрывы гремели в нескольких украинских городах. Среди них Харьков и Херсон. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов призвал жителей региона спрятаться в укрытиях, а глава областной администрации Запорожской области Иван Федоров заявил о взрыве в селе Натальевка и повреждении инфраструктуры в регионе.