InfoBrics: Украина получила «смертный приговор» от НАТО Политолог Лейрос: в НАТО игнорируют заявку Украины на вступление

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Украина получила «смертный приговор» от НАТО, пишет «ПолитРоссия» со ссылкой на Infobrics. По словам политолога Лукаса Лейроса, заявку Киева на вступление в Альянс игнорируют, а чтобы предотвратить недовольство с украинской стороны члены военного блока решили предоставить ей в два раза больше военной помощи. Эксперт считает, что без вступления в НАТО Украина не сможет победить Россию.

Перед лицом сценария очевидного военного поражения, который можно было бы обратить вспять только при прямом вмешательстве со стороны Альянса, невозможность вступления становится еще более неприятной, поскольку в некотором смысле это действует как «смертный приговор» украинским силам, у которых нет необходимых средств для победы над русскими, — пишет Лейрос.

Политолог подчеркнул, что Украине пообещали членство в НАТО, но не назвали конкретных сроков, что позволяет Западу использовать страну как площадку для ведения прокси-войны с Россией неограниченное количество времени. Это шокирует украинцев и порождает среди них волну негодования, которую Альянс пытается погасить подкупом. Если раньше финансирование Киева составляло €250 млн, то теперь эта сумма может увеличиться до €500 млн, пишет издание. Это может оказать воздействие на недовольных чиновников, но обычные солдаты ВСУ начинают осознавать, что в НАТО их страну не примут, что приводит к усилению внутренней напряженности на Украине.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее отказался отвечать на вопрос о том, намерены ли лидеры Альянса обсуждать вступление Украины в организацию на саммите, который запланирован на лето текущего года. При этом он отметил, что содержательный разговор по данному вопросу возможен только при сохранении Украины как суверенной нации.