Инфекция подарила новую личность школьнице и принесла проблемы ее родителям Devon Live: стрептококковая инфекция изменила личность 11-летней девочки

Фото: Alejandro MartÃLez/Keystone Press Agency

В Великобритании 11-летняя школьница Эва Холден однажды утром проснулась с новой личностью, сообщило издание Devon Live. Причиной перемен в поведении ребенка оказалась стрептококковая инфекция.

Девочка живет с родителями в городе Ньютон-Эббот, графство Девон. Резкие перемены в ее личности произошли в сентябре 2022 года. Однажды она проснулась раздражительной и тревожной. У ребенка начались психозы, фобии, панические атаки и вспышки ярости. Девочка отказывалась ходить в школу, дралась и кричала, чего раньше с ней не бывало.

Первоначальный медицинский осмотр не выявил причин перемен, но школьная медсестра запросила помощи специалистов. У Эвы Холден диагностировали нервно-психическое аутоиммунное расстройство — PANDAS-синдромом, который ассоциирован со стрептококковой инфекцией. Мазок подтвердил диагноз, хотя у девочки не было температуры, боли в горле и других симптомов. Девочке назначили антибиотики, и она снова стала собой.

Врач Иван Ромасов ранее посоветовал не пить воду из источников и живых родников из-за риска развития инфекционных заболеваний. Практически во всех родниках фиксируют превышение вредных веществ для организма, отметил он. По словам врача, Министерство экологии и Роспотребнадзор ведут подробный перечень безопасных родников — около источников воды вывешивается информация о ее составе.