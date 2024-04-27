В Великобритании 11-летняя школьница Эва Холден однажды утром проснулась с новой личностью, сообщило издание Devon Live. Причиной перемен в поведении ребенка оказалась стрептококковая инфекция.
Девочка живет с родителями в городе Ньютон-Эббот, графство Девон. Резкие перемены в ее личности произошли в сентябре 2022 года. Однажды она проснулась раздражительной и тревожной. У ребенка начались психозы, фобии, панические атаки и вспышки ярости. Девочка отказывалась ходить в школу, дралась и кричала, чего раньше с ней не бывало.
Первоначальный медицинский осмотр не выявил причин перемен, но школьная медсестра запросила помощи специалистов. У Эвы Холден диагностировали нервно-психическое аутоиммунное расстройство — PANDAS-синдромом, который ассоциирован со стрептококковой инфекцией. Мазок подтвердил диагноз, хотя у девочки не было температуры, боли в горле и других симптомов. Девочке назначили антибиотики, и она снова стала собой.
Врач Иван Ромасов ранее посоветовал не пить воду из источников и живых родников из-за риска развития инфекционных заболеваний. Практически во всех родниках фиксируют превышение вредных веществ для организма, отметил он. По словам врача, Министерство экологии и Роспотребнадзор ведут подробный перечень безопасных родников — около источников воды вывешивается информация о ее составе.