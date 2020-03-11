https://static.news.ru/photo/bd2df840-6440-11ea-b958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fushion Medical Animation/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала, что распространение коронавируса COVID-19 в мире стало пандемическим. Французский инфекционист Фабрис Брикер объяснил различия терминов «эпидемия» и «пандемия».

По словам специалиста, главное отличие — в терминологии. Пандемия — это определение географическое, то есть вирус должен охватить как минимум два континента. Коронавирус охватил уже пять. Кроме того, при пандемии передача вируса фиксируется на различных территориях, заявил он в эфире радиостанции Europe1.

Ранее директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал не акцентировать внимание на слове «пандемия» и не считать, что «борьба окончена». Он заметил, что нужно избежать небрежного употребления термина, чтобы не сеять страх среди людей, писал NEWS.ru.

Коронавирусом заразились уже свыше 126 тысяч человек, при этом более 67 тысяч выздоровели. Погибли более 4,6 тысячи инфицированных, большинство из них — люди старше 50 лет. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.