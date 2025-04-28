Индия закупила у европейской страны эскадрилью истребителей Индия закупила у Франции 26 истребителей Rafle Marine на $7,3 млрд

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Индия и Франция подписали контракт на поставку 26 военно-морских самолетов Rafale Marine на сумму около $7,3 млрд, сообщило Министерство обороны Индии в социальной сети Х. В рамках сделки индийские военные приобретают 22 одноместных палубных истребителя и 4 двухместных учебно-тренировочных Rafale-D.

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр обороны Индии Раджнатх Сингх и министр обороны Франции Себастьен Лекорню. Отмечается, что договор предусматривает значительный трансфер технологий, создание поддерживающей инфраструктуры и локализацию производства фюзеляжей на территории Индии.

Ранее востоковед Алексей Маслов предположил, что Россия, вероятнее всего, вмешается в нарастающее обострение между Индией и Пакистаном. Он не исключил, что в РФ начнутся консультации по вопросу урегулирования этого конфликта уже в скором времени.

До этого политолог Александр Перенджиев ранее заявил об очень высоком риске ядерного конфликта между Индией и Пакистаном. По его словам, ситуация требует дипломатического вмешательства и здесь важную роль могут сыграть Россия и Китай.