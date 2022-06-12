Independent: британский наемник Джордан Гэтли убит в Северодонецке

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Джордан Гэтли

Британский наемник Джордан Гэтли, воевавший на стороне ВСУ, на днях бил застрелен на востоке Донбасса, сообщает Independent со ссылкой на его отца. По данным британского МИД, смерть настигла мужчину в момент битвы в Северодонецке.

Джордан покинул британскую армию в марте этого года, чтобы продолжить свою карьеру солдата в других областях. Началась война с Европой, поэтому после тщательного обдумывания он отправился на Украину, чтобы помочь, — сказал его отец.

Британец отметил, что семья будет гордиться Гэтли, который «отличался мастерством и хорошей военной выучкой».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал приговор суда ДНР казнить иностранных наемников британцев Шона Пиннера и Эйдена Аслина и марокканца Саадуна Брагима за участие в боевых действиях на украинской стороне. Он отметил, что у приговоренных «руки по локоть в крови» и решение суда является хорошим поводом задуматься остальным наемникам, стоит ли участие в боевых действиях их жизней.