Инцидент с эсминцем назвали крупнейшей эскалацией между Россией и Британией

Инцидент с вторжением британского эсминца Defender в Чёрное море стал самой крупной эскалацией между Россией и Великобританией со времён дела Скрипалей. Об этом написал обозреватель The Spectator Тим Огден.

По его мнению, присутствие британских военных судов может быть лишь элементом более широкой стратегии НАТО. Вероятно, Альянс пытается дать РФ понять, что вызовы в будущем продолжатся.

Огден также предположил, что таким образом Британия хочет показать своё место на мировой арене, что особенно актуально для королевства после выхода из ЕС. Однако Москва демонстрирует готовность защищаться.

Естественно, правительство захочет избежать серьёзной эскалации конфликта с Россией, ведь идея гарантированного взаимного уничтожения в 2021 году также ужасающе реальна, как и во времена холодной войны. Возможное столкновение и даже жертвы не приведут к автоматическому развязыванию войны. Вместе с тем это докажет, что вторая холодная война уже началась, — добавил обозреватель.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.

Ранее британское издание Daily Mail опубликовало статью, посвящённую инциденту с вторжением эсминца Defender в Чёрное море. В материале представлены разные аспекты произошедшего, не меньший интерес представляют комментарии под текстом, оставленные пользователями. Многие из них предостерегли британские власти от подобных шагов в дальнейшем, ведь так королевство «тыкает палкой в медведя».