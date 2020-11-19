Инаугурацию избранного лидера Молдавии запланировали на конец декабря

https://static.news.ru/photo/3283bad4-2b0c-11eb-a4c3-fa163e074e61_660.jpg Майя Санду Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look press

Инаугурацию избранного президента Молдавии Майи Санду планируется провести 24-25 декабря 2020 года, рассказал действующий глава государства Игорь Додон во время обращения к людям в социальных сетях.

Выборы показали, что поддержку в стране имеют два политика — Игорь Додон с левой стороны и Майя Санду с правой стороны. <...> 24-25 декабря планируется инаугурация, — заявил руководитель республики во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, он уже необходимые указания службе протокола президентской администрации. Додон добавил, что Санду законно избранным лидером, но не отказался от жалоб. По словам политика, к следующим выборам в стране ЦИК и суды должны чётко определить, что именно является нарушением.

На выборах Санду, напомним, победила во втором туре, набрав 57,75% голосов. Таким образом, она взяла верх над действующим президентом Молдавии Игорем Додоном. Избранный руководитель государства пообещала приложить усилия, чтобы установить хорошие отношения с Россией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нынешний президент Молдавии Игорь Додон предложил провести досрочные выборы в парламент республики во второй половине 2021 года. Что касается сроков, то президент пояснил, что сначала необходимо справиться с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Накануне в республике был зафиксирован антирекорд по числу суточных заражений, поэтому проведение ещё одного голосования в таких условиях нежелательно.