Имя Владимира Путина прогремело на улицах немецкого города В Сети появилось видео, как сербские болельщики в ФРГ скандируют имя Путина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Владимир Путин

Болельщики сборной Сербии по футболу вышли на улицы немецкого города Гельзенкирхен и стали скандировать имя президента России Владимира Путина. На видео, опубликованном в Сети, заметно, что фанаты подняли над головой российский триколор.

Перформанс сербских болельщиков произошел перед матчем чемпионата Европы против команды Англии. В кадре заметно, что мужчины произносят имя главы российского государства на манер футбольных «речевок» и сопровождают возгласы хлопками в ладоши. Судя по видео, поведение болельщиков привлекло внимание прохожих, очевидцы стали их снимать на гаджеты.

Также известно, что болельщики сборной Сербии вывесили на трибунах стадиона в Гельзенкирхене на матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу своей команды с британцами российский флаг. Рядом они разместили национальное знамя страны.

Флаги России и Сербии были хорошо видны на трансляции игры. Российские триколоры уже были замечены на трибунах 14 июня во время игры между Германией и Шотландией.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозил запретить российские флаги на первом матче сборной Украины в рамках чемпионата Европы в Германии. По данным СМИ, их будут забирать сотрудники службы безопасности у болельщиков перед игрой и при демонстрации флагов на стадионе.