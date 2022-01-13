Имя Мохамед стало самым распространённым мужским именем в Брюсселе

Имя Мохамед стало самым распространённым среди мужского населения Брюсселя в 2021 году. В столице Бельгии зарегистрированы 13 595 человек с подобным именем. Это в два раза больше, чем мужчин с именем Жан (6089), которое занимает второе место, говорится в отчёте статистического агентства страны Statbel.

Согласно рейтингу, на третьем месте оказалось имя Мохаммед, которое в Брюсселе носят более 4,8 тысячи человек. На четвёртой и пятой позициях находятся имена Ахмед (4166) и Филипп (4060).

Что касается Бельгии в целом, то самым популярным мужским именем всё равно остаётся Жан (65 886 человек), затем идут Марк (63 436) и Патрик (50 917). Имя Мохамед находится на десятой позиции (34 862).

По данным за 2021 год, самыми распространёнными женскими именами в Бельгии стали Мария (116 317), Мари (92 827) и Мартин (40 550).

Ранее в Швеции родители отправили в налоговое агентство заявку на регистрацию новорождённого с необычным именем. Чиновники ответили категорическим отказом, решив, что младенца нельзя назвать Владимиром Путиным. Причиной такого решения государственного органа стала убеждённость его сотрудников в том, что это сильно помешает ребёнку в будущем.