Импичмент, сэр? Британский премьер стал токсичным Борис Джонсон стал балластом для тори. Но если его «уйдут» с поста премьера, с ним утонет и вся партия консерваторов

Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начавшаяся неделя станет моментом истины для премьер-министра Британии Бориса Джонсона и партии консерваторов, которую он возглавляет с 2019 года. Букет скандалов, в которых оказался замешан первый министр Её Величества, — от вечеринок во время локдауна до непонятно куда пропавших денег на строительство моста через Темзу — сделал главу тори отрицательным героем в глазах многих британцев. Идти с таким лидером на предстоящие в июне выборы для партии равносильно самоубийству, поэтому обеспокоенные партийцы пытаются устроить своему руководителю импичмент. Как пишет The Guardian, процедуру вынесения вотума недоверия запустят вечером 6 июня. Депутаты-консерваторы проведут голосование с шести до восьми вечера по местному времени. Но вот в чем загвоздка: если Джонсон почувствует, что партия от него отвернулась, он не остановится перед тем, чтобы утопить ее вместе с собой. NEWS.ru выясняет, есть ли выход у правящей в Великобритании партии, оказавшейся между молотом и наковальней.

За грехи свои и чужие

Партия консерваторов сегодня находится в ситуации, которую в шахматной теории называют «цугцванг»: когда любой ход только ухудшает положение игрока. Оставлять Бориса Джонсона в качестве лидера правящей партии (а в британской политической системе эта позиция совпадает с должностью главы кабинета) означает еще больше подрывать ее имидж в глазах избирателей, которых и так уже «достал» премьер, выглядящий так, словно он ни разу в жизни не посещал парикмахерскую.

Но дело, разумеется, не только в несуразной прическе Бориса Джонсона. Британцы (в первую очередь политически активные) устали от скользкого поведения премьер-министра, от его цинизма, которые поставили партию на грань того, что в местной прессе назвали partygate (партигейт). Перевести это словечко можно двумя способами: как скандал внутри партии и одновременно как скандал, вызванный проведением вечеринки в разгар коронавируса.

Хотя всякий раз после очередного казуса Борис Джонсон каялся и рвал на себе волосы (по его прическе это заметно), его извинения выглядели всё менее убедительно. Близкие к премьеру люди утверждают: он очень рассчитывал, что проходящие в эти недели празднования платинового юбилея интронизации Елизаветы II отвлекут внимание публики от партигейтов и в целом прибавят в обществе оптимизма. Но когда премьер в прошлую пятницу появился в соборе Святого Павла на благодарственном молебне в честь королевы, толпа его попросту освистала.

Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Str/Global Look Press Королева Великобритании Елизавета II (2-я справа) и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (слева)

Понятно, что британцев раздражают в премьере в первую очередь не гулянки в его официальной резиденции — как никого не интересовало, сколько виски ежедневно выпивал Уинстон Черчилль в годы Второй мировой, когда возглавлял осажденную нацистами Британию. Жители Альбиона винят правительство за невиданные на протяжении поколений инфляцию под 10% и падение уровня жизни, хотя оно не всегда в этом виновато.

В конце концов, брекзит был предрешен задолго до прихода Джонсона на Даунинг-стрит, а консервативные избиратели сами же определили исход референдума по выходу страны из Евросоюза. К тому же британцы быстро забыли, что еще год назад хвалили консерваторов за оперативные меры по предотвращению пандемии коронавируса.

Так или иначе, консерваторы проведут внутрипартийный вотум доверия своему лидеру. Ранее ряд членов партии тори отправили письма сэру Грэму Брейди, председателю так называемого Комитета-1922 (в нем состоят не входящие в правительство парламентарии-консерваторы), с требованием назначить процедуру в тайном режиме.

Название Комитета связано с тем, что именно в 1922 году тори-заднескамеечники учредили нечто вроде группы по соблюдению внутрипартийной демократии, дабы их голоса тоже принимались во внимание при принятии значимых решений.

Для запуска голосования требуется не менее 54 таких писем от 359 консервативных членов парламента. Накануне кворум был обеспечен. По данным СМИ, их набралось 67. Из этого числа 25 повстанцев объявили о своей позиции открыто, имена остальных остаются тайной.

Борис Джонсон разрушает институты партии, частью которых он является. Он уничтожает всех нас. Поэтому презумпция невиновности в отношении него уже не применима. Но его это не заботит, — объяснил один из отправителей письма против Джонсона.

Фото: Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press Протестующий держит плакат, выражающий его мнение, во время демонстрации. Антиправительственные протестующие проводят демонстрацию напротив Даунинг-стрит, призывая Бориса Джонсона уйти в отставку

По знаменательному совпадению, Комитет-1922 получил очередную возможность сыграть ключевую роль в судьбе партии ровно в сотую годовщину со дня своего учреждения. Предыдущая попытка комитетчиков свалить своего же премьер-министра была предпринята в декабре 2018 года. Но тогдашний лидер тори Тереза Мэй устояла при голосовании. Последний раз инициаторы свержения партийного руководства праздновали успех 19 лет назад: в 2003 году им удалось снять с должности премьера Иана Дункана Смита.

Нет, сам я не уйду

Необходимость в авральном порядке решать судьбу партийного руководства для тори вызвана тем, что 23 июня в графстве Девон предстоит переизбрание двух депутатов взамен лишенных мандатов. Оба экс-парламентария были изгнаны из палаты общин с позором в духе атмосферы partygate. Одного из них, Нейла Париша, поймали за просмотром порнографии во время заседания парламента, на котором обсуждалась закупка сельскохозяйственной техники. Против второго ранее было начато уголовное расследование по подозрению в совращении малолетнего мальчика.

Согласно проведенному газетой Sunday Times опросу, если бы перевыборы в Девоне состоялись сегодня, оппозиционные кандидаты (от либерал-демократов и лейбористов) отобрали бы оба этих мандата в округах, где они не побеждали более 100 лет.

Консерваторы видят снижение рейтинга своей партии, и Борис Джонсон неизбежно оказывается в их глазах крайним, даже если потеря привлекательности тори в глазах избирателей не только его вина, сказал NEWS.ru эксперт по британской политике Олег Охошин.

Если бы дела в британской экономике шли в гору, никто бы не привязывался к Джонсону в связи с вечеринками, не ставил бы ему на вид неподобающее для публичного политика поведение и прочие грехи, которые, честно говоря, иногда выглядят как просто поводы, чтобы инициировать вотум недоверия. Ведь сейчас ему в вину ставят именно то, за что его хвалили до пандемии, — завершение процесса брекзита, жесткую антироссийскую политику. Сейчас же оказывается, что именно из-за этих действий кабинета министров в Британии растут цены, наблюдается дефицит товаров, нарастает региональный сепаратизм. Олег Охошин старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН

Фото: Ben Booth/Keystone Press Agency/Global Look Press Вывеска с надписью «Максимум 2 любых товара» в магазине Великобритании

Если 180 депутатов проголосуют за отставку премьер-министра, он потеряет право выдвигаться на выборные должности на ближайших выборах. А сама Консервативная партия в следующие дни должна будет выбрать себе нового лидера (который автоматически возглавит правительство). Кандидаты на эту должность будут выбираться по принципу «на вылет» — если, конечно, их заявится более двух. Если же претендентов на первое место в партии будет меньше, смена караула в таком случае может произойти уже в этот четверг, 9 июня.

Тем не менее Джонсон, который возглавляет кабинет с 2019 года, твёрдо заявляет, что по собственной воле он должность премьер-министра не оставит (мол, в нынешние сложные времена такой шаг был бы безответственным). Впрочем, близкие к премьеру лица в правительстве утверждают, что Джонсон по-любому задержится на посту. «Мы еще даже не в опасной зоне», — гарантируют они. Если премьер заручится простым большинством голосов (180 депутатов и более), то будет защищен от повторного вотума как минимум еще год.

Лояльные своему лидеру тори подчеркивают: хотя внешне те или иные поступки Джонсона могут эпатировать или раздражать публику, его рутинная работа как главы правительства достаточно эффективна и не вызывает серьезных нареканий.