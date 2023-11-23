Императору Рима сменили пол: кем на самом деле был Гелиогабал Британский музей признал римского императора Гелиогабала женщиной

Фото: Napoli, museo archeologico/CC BY-SA 2.0/wikipedia/commons

Статуя Гелиогабала в образе Геракла

Британский музей в Норт-Хертфордшире объявил, что изменит местоимения в экспозиции, относящейся к древнеримскому императору Гелиогабалу, и будут называть его «она». Как римского императора превратили в женщину?

Почему римского императора Гелиогабала объявили женщиной

Руководство музея Норт-Хертфордшира в городе Хитчин объявило, что намерено изменить местоимение, которое применяется к императору Гелиогабалу, и будет считать его трансгендером, поскольку древний историк Дион Кассий оставил сообщение, что император сам требовал называть его «госпожой».

В музее хранится подлинная римская монета с профилем Гелиогабала, которая периодически выставляется «как один из немногочисленных объектов на тему ЛГБТ», объяснил The Telegraph член совета Норт-Хертфордшира Кит Хоскинс. По его словам, региональный управляющий совет «хочет проявить уважение» к пожеланиям императора, правившего всего четыре года в III веке нашей эры и зарезанного дворцовой стражей.

Фото: Classical Numismatic Group, Inc/CC BY-SA 3.0/wikipedia/commons Золотая монета с изображением колесницы, везущей чёрный камень бога Элагабала

«Мы стараемся с вниманием относиться к личным местоимениям людей прошлого, так же как и наших современников. Это просто вежливость и уважение. Мы знаем, что Гелиогабал идентифицировал себя как женщину и явно выражал предпочтение [женским] местоимениям, а это значит, что [трансгендерные] местоимения не являются чем-то новым», — заявил Кит Хоскинс.

Кем был Гелиогабал

Будущий император Марк Аврелий Антонин Гелиогабал (также Элагабал) был по происхождению арабом и родился на территории современной Сирии. После смерти своего двоюродного брата императора Каракаллы, он был возведен в императоры солдатами Третьего «Галльского» легиона в 218 году н. э. в возрасте 14 лет.

Правление Гелиогабала уже его современниками характеризовалось как крайне порочное и развращенное. По сообщениям древних историков Диона Кассия и Гая Светония, за императором повсюду следовали коррупционные, религиозные и в особенности сексуальные скандалы. Отмечалось наличие у него не только жены, но и любовников и любовниц.

Чашу терпения римских легионов переполнило отношение Гелиогабала к религии: араб по происхождению, с детства служивший жрецом ближневосточного солнечного бога Элагабала, он привез с собой эту религию в Рим, объявил себя самого этим богом и не проявлял уважения к римской религии. В результате он вместе с матерью и любовником Гиероклом были убиты преторианской стражей.

Что говорят историки

Дион Кассий утверждает, что Гелиогабал требовал звать его «женой, любовницей и царицей», что дало повод некоторым современным историкам утверждать, что он был трансгендером. Однако историки, опрошенные The Telegraph, отмечают, что об этом нельзя судить однозначно. Так, Дион Кассий служил императору Александру Северу, который сменил убитого Гелиогабала и от всей души ненавидел его: вполне возможно, что, выставляя императора женщиной, римский историк просто старался унизить его.

Профессор античной истории из Кембриджа Эндрю Уоллес-Хадрилл отметил, что попытка уважать якобы пожелания Гелиогабала, чтобы его называли женщиной, бессмысленна.

«У римлян не было современной идеи „трансгендерности“; но при этом объявить, что кто-то „ведет себя как женщина“ в сексуальном отношении было одним из худших оскорблений в адрес мужчины», — указал он.

Античник из Университета Манчестера профессор Кристиан Лэс отметил, что к жизнеописаниям римских императоров следует относиться с большой осторожностью.

Фото: Mary Evans Picture Library/Global Look Press Император Элагабал (Гелиогабал) ведет танец поклонения в храме Солнца

Как отмечает британское издание The Art Newspaper, в октябре 2023 года все британские музеи, галереи, архивы и исторические памятники получили новые указания по «транс-инклюзивности», раскритикованные прессой.

Каких еще исторических персонажей объявили трансгендерами

Император Гелиогабал не был первым историческим персонажем, которого на Западе попытались отнести к ЛГБТ-сообществу.

Известный британский театр Globe в постановке «Я, Жанна» объявил трансгендером Жанну д’Арк на том основании, что святая спасительница французской государственности носила мужскую одежду и броню, принимала участие в битвах и командовала мужчинами. Для Жанны в постановке используется местоимение «они/их».

Аналогичным образом театр Globe поступил с английской королевой Елизаветой I, несмотря на то что нет никаких свидетельств, что правительница сомневалась в своей идентичности, — напротив, в своей самой знаменитой речи она требует называть ее женщиной, отмечали британские СМИ. В истории она осталась известна как Королева-девственница, сознательно отказавшись от брака (в частности, она отказала сватавшемуся к ней русскому царю Ивану IV Грозному).

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