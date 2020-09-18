Иммунолог сравнил эффективность вакцин и лекарств от коронавируса

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Эффективность вакцин от коронавируса ещё не известна, заявил австрийский иммунолог и генетик Йозеф Пеннингер, возглавляющий крупнейший институт биологии в университете Британской Колумбии. По его мнению, гораздо больший результат принесут лекарства от коронавируса, и появятся они быстрее, чем вакцины. Пеннингер со своей командой уже разработал лекарство от COVID-19, в настоящее время оно проходит клинические испытания, в том числе и в РФ.

Я думаю, лекарства появятся гораздо быстрее вакцин. Я думаю, что вакцины переоценены, нужно будет привить большое количество людей, а эффективность вакцин в действительности ещё не известна. Поэтому лекарства очень важны. Также их появление позволит спокойно разрабатывать вакцины, — заявил РИА Новости Пеннингер.

Он уточнил, что существующие лекарства от коронавируса: дексаметазон и ремдесивир, а также плазмотерапия уже показали свою эффективность. При этом учёный заявил о необходимости разработки новых лекарств, которые «функционируют гораздо лучше».

Как писал NEWS.ru, российский препарат от коронавируса «Арепливир» будет стоить в аптеках от 12 320 рублей. Лекарство разрешено применять в амбулаторных условиях. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Розничная цена средства должна быть такой же, как и по государственным поставкам, отметил гендиректор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. Всего одобрение Минздрава России для лечения от коронавирусной инфекции получили три отечественных препарата. Помимо «Арепливира», это разработанный на основе японского «Фавипиравира» «Авифавир» (производство РФПИ и «ХимРара») и «Коронавир» с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир». Все лекарства имеют временную регистрацию до 1 января 2021 года.