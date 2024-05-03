«Имиджевый ход»: политолог объяснил 100-летнее партнерство Лондона и Киева Политолог Макаркин назвал имиджевым ходом 100-летнее партнерство Лондона и Киева

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Переговоры между Великобританией и Украиной о 100-летнем партнерстве являются не юридической формулировкой, а имиджевым ходом, заявил в беседе с NEWS.ru политолог Алексей Макаркин. По его словам, это политический сигнал, который говорит, что Лондон всегда будет поддерживать Киев и не более того.

Никто не знает, что будет через 100 лет, даже через 10 лет. Это не юридическая формулировка, а имиджевый ход, политический сигнал, что Великобритания всегда будет поддерживать Украину, но не более того. Если они будут подписывать документ, вряд ли туда войдет формулировка про 100 лет, — сказал Макаркин.

Он также подчеркнул, что в этом вопросе есть и другая проблема — предстоящие в Великобритании парламентские выборы. Как отметил Макаркин, по всем прогнозам консерваторы, скорее всего, их проиграют. Эксперт подчеркнул, что поэтому возникает вопрос, как к формулировке о 100-летнем сотрудничестве отнесется следующее правительство.

Поэтому здесь вопрос, как к формулировке в 100 лет отнесется следующее правительство. Эта формулировка должна успокоить Украину, это сигнал, что в случае смены правительства поддержка Украины продолжится и политика Великобритании будет носить преемственный характер, — добавил он.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, прибывший с рабочим визитом в Киев, ранее начал обсуждение с украинскими властями 100-летнего сотрудничества между странами. Как сообщило британское посольство на Украине на странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), речь идет о двусторонних отношениях в сфере торговли, образования, науки и технологий, безопасности и обороны, культуры и многого другого.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и глава правительства Великобритании Риши Сунак провели переговоры на тему наращивания поставок вооружения Украине. Во время обсуждения поднимался вопрос о передаче Киеву боеприпасов, беспилотников и средств ПВО.