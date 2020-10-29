Имам Ниццы осудил убийство прихожан

https://static.news.ru/photo/86d633f6-1a1c-11eb-a96f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Scanella via imago-images.de/Global Look Press

Религиозный лидер мусульман Ниццы Абделькадер Садуни осудил убийцу посетителей собора Нотр-Дам, отметив, что он остаётся «убийцей» вне зависимости от его вероисповедания и происхождения. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Кем бы он ни был, будь он молодым или пожилым, какого бы происхождения он ни был, это ничего не изменит. Он остаётся убийцей, преступником и варваром, — цитирует агентство имама.

При этом он подчеркнул, что если за убийством стоит молодой человек, то это «пугает».

В четверг утром мужчина в Ницце с ножом напал на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что нападение на людей совершил радикализированный мусульманин. Произошедшее градоначальник назвал «исламским фашизмом».