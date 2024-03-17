«Им так проще»: во Франции объяснили, почему НАТО видит в России врага Филиппо: НАТО нашла в лице России врага для оправдания своего существования

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Запад выбрал врагом Россию, поскольку это было нужно США и НАТО, заявил «Известиям» французский политик Флориан Филиппо. По его мнению, в Вашингтоне ищут, создают или придумывают угрозу для оправдания существования давно уже ненужного военного блока.

Им так проще оправдывать свои военные инвестиции, вторжения, государственные перевороты, ложные революции. И врагом выбрали Россию. Понятно, это очевидно. Думаю, к 2030 году врагами будут Россия и Китай. Но Франция не должна участвовать в этой игре, — пояснил политик.

Филиппо подчеркнул, что НАТО контролирует каждую страну, будто раба, при этом страны охотно несут туда свои деньги. Как союз, эта структура должна была исчезнуть с момента распада Советского Союза, резюмировал собеседник издания.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее утверждал, что Париж сделает все, чтобы РФ не победила в конфликте на Украине. Он отметил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в зону СВО, но консенсуса по этому вопросу достичь пока не удалось. При таком развитии событий столкновение между Россией и НАТО будет неизбежным, констатировали в Кремле.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на это заметил, что западные страны на данный момент де-факто ведут войну против России на Украине, однако говорить о вероятности прямого столкновения с НАТО сейчас сложно. Запад, указал он, остервенело реагирует на срыв его планов в зоне украинского конфликта: чем хуже дела на фронте, тем чаще представители НАТО говорят о необходимости не позволить Киеву проиграть.