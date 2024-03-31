«Им будут не рады»: в Париже высказались о россиянах на Олимпийских играх Мэр Парижа Идальго: россиянам и белорусам будут не рады на Олимпиаде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх в Париже, заявила мэр города Анн Идальго. При этом украинцев, по ее словам, примут как дома, передает Le Monde.

Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем, хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил, — сказала она.

Ранее МОК разрешил российским атлетам участвовать в Играх в нейтральном статусе, если они не связаны с вооруженными силами и не поддерживали боевые действия на Украине. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков усомнился, что россияне решатся подписывать документ МОК, необходимый для допуска к турниру.

При этом глава МОК Томас Бах отметил, что организация приняла верное решение, когда разрешила российским атлетам участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Об этом свидетельствует тот факт, что российская и украинская стороны «не счастливы на все 100%», констатировал он.

При этом по мнению руководителя Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, российские спортсмены, которые поедут на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже без флага и гимна, будут «командой бомжей». Винер считает, что выступления в нейтральном статусе являются «унизительными».