«Достаточно для пятиэтажки»: как Украина планировала взрывать дома в России

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Иконы, содержащие взрывные устройства и взрывчатые вещества

Сотрудники ФСБ перехватили груз взрывчатки из Украины, закамуфлированный под иконы. Сколько бомб спрятали в иконах, где готовились новые теракты, как взрывчатку смогли довезти до России?

Сколько взрывчатки нашли в иконах с Украины

Как сообщили в ФСБ, груз взрывчатки был перехвачен на погранпункте в Псковской области, на границе с Латвией. Агентство RT выяснило, что взрывчатка была перехвачена на АПП «Убылинка». Источником груза в документах была указана Украина.

«Во вложениях икон обнаружено пластичное взрывчатое вещество повышенной мощности — гексоген. Мощность данного взрывчатого вещества в полтора раза больше мощности тротила. Масса изъятого взрывчатого вещества достаточна для подрыва пятиэтажного жилого дома. В иконах были обнаружены диверсионные взрыватели промышленного производства с комплектами замедлителей, применяемые специальными подразделениями вооруженных сил для совершения диверсий. В иконах также обнаружены комплекты для сборки самодельных взрывных устройств. В комплект входят элемент питания, радиоплата со слотом для SIM-карты и электродетонатор. При соединении всех элементов комплекта со взрывчатым веществом самодельное взрывное устройство готово к использованию. Сборка данного СВУ занимает считанные минуты», — сообщил телеканалу «Звезда» начальник отдела криминалистов МВД по Псковской области.

В общей сложности было изъято 27 комплектов для изготовления СВУ. Всего — 70 кг пластичного взрывчатого вещества повышенной мощности, 91 электродетонатор и части выстрела к РПГ-7.

Как иконы с гексогеном попали в Россию

Как сообщили источники RT, православные иконы были изготовлены в Киеве, после чего их отправили в украинский город Черновцы. Затем иконы были переправлены в Румынию. Водитель рассказал, что забрал их там.

Груз с закамуфлированной в иконы взрывчаткой пересек границу в шести странах Евросоюза. Из Украины он попал в Румынию, оттуда в Венгрию, потом Словакию, Польшу, Литву и Латвию.

«С большой вероятностью можно утверждать, что маршрут перевозки террористического груза был под контролем спецслужб вышеупомянутых стран. Никто его не тронул, груз нигде не досматривали», — пишет Telegram-канал «Небожена».

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости На границе с Латвией в партии икон и церковной утвари, следовавшей с Украины, нашли 27 взрывных устройств, 70 кг взрывчатки и детонаторы, сообщила ФСБ

Кого задержали из-за икон со взрывчаткой

Сотрудники ФСБ задержали водителя, который доставлял груз. Известно, что у него двойное российско-украинское гражданство.

«Я прибыл на погрузку на территории Республики Румыния. На складе посмотрел — груз был церковная утварь. Осуществилась погрузка, в дальнейшем мне выдали весь пакет документов, после чего я выдвинулся на территорию России, в город Москву, где должна быть выгрузка. Проехав страну Румынию, я доехал до румынско-венгерской границы, где подал все документы, необходимые для прохождения таможенной процедуры. Меня досмотрели, проверили, никаких проблем не было выявлено, после чего я заехал в шенген-зону. После чего последовал, опять же, в направлении России, и проехал Словакию, Польшу, Литву, Латвию. Препятствий никаких не было на дороге. Доехал до латвийско-российской границы на выезде из шенген-зоны, так же самое предъявил все документы на груз, меня досмотрели, проверили груз, документацию, так же не было никаких проблем. После чего я доехал до российской границы. Заехал на территорию российской границы, подал все документы для таможенных процедур, начался таможенный досмотр. В ходе таможенного досмотра в иконах были выявлены вложения — взрывчатые вещества и взрыватели», — рассказывает на видео задержанный, чье имя не разглашается.

Где могли произойти теракты с иконами

В соцсетях предположили, что с помощью гексогена, спрятанного в иконы, украинские спецслужбы планировали теракты на территории России.

«Взрывные устройства, замаскированные под иконы. То есть можно предположить, что ГУР Украины готовил серию терактов на Пасху. Ну а иначе зачем прятать СВУ именно так? Вам кажется, что такое невозможно? Массовые теракты в храмах? После «Крокуса» и обстрелов Белгорода как раз такого — мины в иконах — и ждешь от врага», — написал в Telegram журналист Андрей Медведев.

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