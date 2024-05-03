«Игра с огнем»: Орбан объяснил заявления лидеров ЕС о «войне в Европе» Орбан: слова лидеров ЕС о «войне в Европе» отражают их намерения

Фото: Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Заявления лидеров ЕС о «войне в Европе» отражают их реальные намерения, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, Евросоюз играет с огнем и балансирует на грани.

Это не коммуникационные пузыри, а осуществление реальных политических намерений и размышлений. Европа в эту минуту играет с огнем, мы балансируем на границе войны и мира, — заявил Орбан.

Премьер рассказал, что у Венгрии был печальный опыт. В XX веке страна «дважды была втянута в мировые войны, которые определили ее будущее», пояснил он. В результате республика лишилась части территорий и пережила экономический кризис, сказал Орбан. Он подчеркнул, что Будапешт не позволит, чтобы его в третий раз втянули в подобное.

Глава венгерского кабмина добавил, что страны Восточной и Центральной Европы всегда платят большую цену за участие в конфликте, чем западноевропейские государства. Он объяснил это тем, что они располагаются дальше от фронта. По словам Орбана, экономический рост Венгрии был бы вдвое больше, если бы не ситуация на Украине.

До этого Орбан отмечал, что в Европе царит военное настроение. Он подчеркнул, что главы европейских государств уже вовлечены в войну и этот вихрь может затянуть страны в бездну.