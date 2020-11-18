Игорь Додон приедет в Россию с рабочим визитом

Действующий президент Молдавии Игорь Додон намерен посетить Россию с рабочим визитом для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия.
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Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной — наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го, — написал Игорь Додон.
Додон также поблагодарил господина Козака и высшее руководство России за всестороннюю поддержку Молдавии, в том числе за возобновление экспорта молдавской агропромышленной продукции, поддержку аграриев во время засухи и помощь в борьбе с пандемией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент Молдавии Игорь Додон намерен оспорить в суде результаты прошедших в республике выборов главы государства. Он отметил, что его штаб зарегистрировал «беспрецедентное количество» нарушений на выборах и все они будут проверяться. Он уточнил, что его штаб направит обращения в ЦИК, Апелляционную палату и Конституционный суд республики.
15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, за бывшего премьер-министра страны и главу партии «Действие и солидарность» Майю Санду проголосовали 57,7% избирателей. Додон набрал 42,2% голосов. В соответствии с законодательством Молдавии победителем президентских выборов становится кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Президент республики выбирается на четыре года.