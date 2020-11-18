Игорь Додон приедет в Россию с рабочим визитом

https://static.news.ru/photo/5d599c0a-2a40-11eb-b69c-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий президент Молдавии Игорь Додон намерен посетить Россию с рабочим визитом для обсуждения ряда актуальных вопросов молдавско-российского межгосударственного взаимодействия.

Как написал Додон в Facebook, соответствующие договорённости были достигнуты с замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком. По его словам, в ходе телефонного разговора стороны обсудили широкий круг вопросов, связанных с отношениями Молдавии и России. В том числе российская сторона поблагодарила его за усилия, направленные на укрепление стратегического партнёрства.

Дмитрий Козак подчеркнул, что именно благодаря моим усилиям Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной — наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го, — написал Игорь Додон.

Додон также поблагодарил господина Козака и высшее руководство России за всестороннюю поддержку Молдавии, в том числе за возобновление экспорта молдавской агропромышленной продукции, поддержку аграриев во время засухи и помощь в борьбе с пандемией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что действующий президент Молдавии Игорь Додон намерен оспорить в суде результаты прошедших в республике выборов главы государства. Он отметил, что его штаб зарегистрировал «беспрецедентное количество» нарушений на выборах и все они будут проверяться. Он уточнил, что его штаб направит обращения в ЦИК, Апелляционную палату и Конституционный суд республики.

15 ноября в Молдавии прошёл второй тур президентских выборов. По данным ЦИК республики, за бывшего премьер-министра страны и главу партии «Действие и солидарность» Майю Санду проголосовали 57,7% избирателей. Додон набрал 42,2% голосов. В соответствии с законодательством Молдавии победителем президентских выборов становится кандидат, получивший более половины действительных голосов избирателей. Президент республики выбирается на четыре года.