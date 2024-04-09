ИГ пригрозило терактами на футбольных матчах в Европе ИГ пригрозило терактами на матчах четвертьфинала Лиги чемпионов на этой неделе

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«Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) угрожает организовать теракты на матчах 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА на этой неделе, пишет Marca, ссылаясь на связанные с террористами информационные ресурсы. Так, был опубликован кадр с вооруженным человеком на фоне футбольного стадиона и призывом об убийстве.

Тем не менее власти решили не отменять матчи. Но 9 апреля состоится заседание правительственной комиссии Испании, на котором будут обсуждаться вопросы дополнительных мер безопасности на стадионах.

На этой неделе между собой сыграют первые матчи четвертьфинала ЛЧ мадридский «Реал» и «Манчестер Сити», а также «Арсенал» и «Бавария». Также ожидается противостояние «Атлетико» — «Боруссия Д» и «ПСЖ» — «Барселона». Игры пройдут на стадионах в Мадриде и Лондоне.

Ранее полиция задержала в римском аэропорту Фьюмичино гражданина Таджикистана, являющегося членом ИГИЛ. Операция прошла в рамках антитеррористических мероприятий с учетом особенной международной ситуации. На 32-летнего гражданина Таджикистана был выдан международный ордер на арест за то, что он вступил в ряды террористической организации в 2014 году и отправился воевать в Сирию.