ИГ использовало Украину как перевалочный пункт в 2023 году Разведка ФРГ: ИГ могло использовать Украину для переброски террористов на Запад

Фото: МО Украины

«Исламское государство провинции Хорасан» (также «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) могло использовать Украину в качестве перевалочного пункта в 2023 году, сообщил на пресс-конференции Томас Хальденванг, глава ведомства по охране Конституции Германии, которое занимается внутренней разведкой. По его словам, через восточноевропейскую республику группировка переправляла своих сторонников на Запад, передает РИА Новости.

ИГИЛ-Х удалось переправить своих сторонников в Западную Европу, предположительно, через волну беженцев с Украины, — говорится в сообщении Хальденванга.

По его словам, в настоящий момент ИГИЛ-Х считается одной из самых опасных террористических группировок. Ее сторонники проводят масштабные подготовительные мероприятия и закупают оружие, однако органам безопасности «удается просунуть ногу в дверь». Примечательно, что подозреваемые в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» планировали покинуть РФ через границу с Украиной.

Ранее сообщалось, что Гражданская гвардия Испании ликвидировала самопровозглашенный фонд, который был связан с пропагандой террористической группировки «Исламское государство». Сеть призывала последователей атаковать автобус с игроками футбольной команды «Реал Мадрид» и ее болельщиков.