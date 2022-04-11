Ifop: Макрон одержит победу во втором туре президентских выборов

Эммануэль Макрон может одержать победу во втором туре президентских выборов. Он наберёт 52,5% голосов избирателей, свидетельствуют данные соцопроса, проведённого компанией Ifop. Согласно исследованию, во втором туре явка на выборы составит 75%.
Макрон во втором туре выборов может набрать 52,5%, а его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 47,5%, — говорится в сообщении Ifop.
Опрос проводился в течение двух последних дней. В нём приняли участие 1500 человек.
Ранее во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов. Согласно подсчётам, в них одержал победу Макрон. Он набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Третью строчку занял Жан-Люк Меланшон с 21,95%.
Второй тур выборов президента Франции пройдёт 24 апреля.