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Ifop: Макрон одержит победу во втором туре президентских выборов

Ifop: Макрон победит во втором туре президентских выборов, набрав 52,5% голосов
21:48, 11 апреля 2022
Ifop: Макрон одержит победу во втором туре президентских выборов Эммануэль Макрон Фото: Franck Castel/Keystone Press Agency/Gloval Look Press
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Эммануэль Макрон может одержать победу во втором туре президентских выборов. Он наберёт 52,5% голосов избирателей, свидетельствуют данные соцопроса, проведённого компанией Ifop. Согласно исследованию, во втором туре явка на выборы составит 75%.

Макрон во втором туре выборов может набрать 52,5%, а его соперница, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 47,5%, говорится в сообщении Ifop.

Опрос проводился в течение двух последних дней. В нём приняли участие 1500 человек.

Ранее во Франции опубликовали результаты первого тура президентских выборов. Согласно подсчётам, в них одержал победу Макрон. Он набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Третью строчку занял Жан-Люк Меланшон с 21,95%.

Второй тур выборов президента Франции пройдёт 24 апреля.

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