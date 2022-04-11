Ifop: Макрон одержит победу во втором туре президентских выборов

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Президент Франции Эммануэль Макрон в эфире телеканала BFM заявил, что готов ещё раз отправиться в Киев, если его визит в украинскую столицу поспособствует урегулированию конфликта. Он отметил, что хотел бы, чтобы его визит помог наладить диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским.

Я готов поехать в Киев или в любой другой украинский город, но я не хочу ехать туда просто ради того, чтобы посетить посольство <...>. Я хотел бы, чтобы этот визит...