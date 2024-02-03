«Идут протесты»: депутат Шмидт о тратах ФРГ на Киев и «утке» об агенте ФСБ

Фото: Julian Weber/dpa/Global Look Press

Евгений Шмидт

Издания Der Spiegel и The Insider (включен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) в своем новом расследовании обвинили проживающего в ФРГ Владимира Сергиенко в работе на Федеральную службу безопасности России. По их информации, он занимает пост помощника депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта, получает финансирование от ФСБ и якобы пишет речи для парламентария. Насколько обоснованны эти претензии и хотят ли немцы дальнейшей конфронтации с РФ, рассказал в интервью NEWS.ru сам Евгений Шмидт.

Расследование против Сергиенко — утка

— Ряд СМИ обвиняют вашего помощника Владимира Сергиенко в связях с ФСБ. Что вы думаете по этому поводу?

— В очередном «расследовании» СМИ повторили все те же обвинения, которые были опубликованы еще летом 2023 года. Из нового там написали про «контакты с ФСБ». Der Spiegel присылал Сергиенко вопросы и указал имя якобы сотрудника ФСБ, с которым тот «контактировал» (Илья Вечтомов. — NEWS.ru). Я спросил, знает ли он, о чем речь, он ответил: «Понятия не имею». Сергиенко посмотрел фото «сотрудника» и сказал, что никогда этого человека не встречал. Кроме того, газета Bild написала, что по указанию ФСБ Владимир пишет мне парламентские речи.

Такую картину пытаются изобразить немецкие СМИ. Это укладывается в последнее время в кампанию против нашей партии: сначала якобы тайная встреча с нацистами, которая никакая не тайная и к нашей партии непосредственного отношения не имеет, теперь вот русский след. Они опять начали искать, но не могут найти ничего серьезного, поэтому и предлагают своим читателям всякие «утки».

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Заседание бундестага

— СМИ также заявляют, что вашему помощнику заблокировали пропуск в бундестаг. Насколько это соответствует действительности?

— Бундестаг действительно заблокировал ему пропуск на основании статей Der Spiegel. Было принято решение проверить его на надежность полицией парламента, и это затянулось на многие месяцы. Сейчас Сергиенко пускают в бундестаг только в сопровождении стражей правопорядка для работы в бюро со мной.

Не могу сказать, что он мой помощник. Я взял его на работу в свое время на фоне проблемы дискриминации русскоязычных граждан в Германии. Мы основали неправительственную организацию для борьбы с этим явлением и примерно раз в месяц встречаемся с Сергиенко, чтобы обсудить актуальные проблемы. Он получает минимальную плату в €50. В итоге СМИ это все перевернули так, будто он агент ФСБ и пишет мне речи.

— Вряд ли можно прожить на €50 в месяц. Вам известно, работает ли Сергиенко где-то еще?

— Он открыто говорит, что российские СМИ платят ему гонорары. Он пишет статьи, выступает на телевидении, этим зарабатывает.

Еще «расследователи» писали, что Сергиенко дважды перевозил в Германию по €9 тыс. Но банковские переводы заблокированы, а жить ему на что-то надо. Кроме того, он купил себе автомобиль, потому и возил деньги в кармане, так как более €9 тыс. перевезти за раз нельзя — иначе штраф. А СМИ представили это так, как будто Сергиенко финансирует нашу партию. (На вопрос о последствиях этих публикаций для себя лично Шмидт ответил, что был вынужден дать объяснения. — NEWS.ru).

Фото: Zuma Exclusive/TASS Евгений Шмидт

— Как расследование связано с тем, что в этом году пройдут выборы в Европарламент, а в ряде земель ФРГ тоже состоится голосование?

— Все взаимосвязано. «Альтернатива для Германии» набирает, по последним опросам, все больше и больше голосов, чем правящая коалиция. Нынешние политики из партии Шольца в ужасе от того, что на предстоящих выборах — особенно в федеральных восточных землях, где АдГ, по последним опросам, является номером один, — мы просто возьмем власть демократическим путем.

Поэтому через СМИ раскручиваются всевозможные кампании против «Альтернативы для Германии». Даже канцлер ФРГ Олаф Шольц, несмотря на то что это запрещено законом, недавно призывал людей выходить на демонстрации против нашей партии. Они ищут любые способы, чтобы остановить рост популярности АдГ.

Я представляю ту часть Германии, которая не согласна с действующим курсом правительства. Речь идет о немцах, которые хотят нормальных добрососедских отношений с Россией, и эта конфронтация их совершенно не устраивает. Это, естественно, правящим кругам очень мешает.

— Как вы считаете, насколько такие расследования могут помешать популярности АдГ? Вы упомянули, что у партии есть возможность сформировать правительство в Германии или в какой-то земле. Где именно?

— Да, в этом году пройдут выборы в нескольких восточных землях ФРГ, и шансы есть в Тюрингии, может быть, в Саксонии или в регионе Саксония-Анхальт. Сейчас мы видим, что даже партия Шольца (СДПГ) в двух из этих регионов не добирает до пятипроцентного барьера. Поэтому правящая коалиция, конечно, в панике.

Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press Демонстранст с флагом АдГ

За поставки вооружений заплатит немецкий налогоплательщик

— Как много немцев выступает за сотрудничество с Россией?

— Судя по росту поддержки нашей партии, людей, которые выступают за партнерство с Россией, много. Однако правительство взяло курс на жесткую конфронтацию, то есть безоговорочную поддержку украинского режима. Поэтому власти недовольны, что люди говорят — особенно с российскими СМИ — о том, чего хочет простой немецкий обыватель.

— А как простые немцы относятся к украинским мигрантам?

— К мигрантам — более или менее нормально. Но есть определенная усталость, так как это все-таки большое финансовое бремя. К тому же рынок жилья здесь перегрет, размещать людей негде. Естественно, есть перекосы в виде того, что некоторые украинцы приезжают на люксовых автомобилях, а затем получают пособие. Здесь это очень негативно воспринимается. Большинство немцев говорит, что, когда война закончится, все беженцы должны будут уехать домой.

— Депутат бундестага Норберт Реттген потребовал от Олафа Шольца передать крылатые ракеты Taurus Украине. Как считаете, будет ли Германия дальше наращивать поставки помощи Киеву?

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press Олаф Шольц

— Мы не знаем, как большинство в бундестаге проголосует, но наша фракция выступила против поставок этих ракет. Любая отправка вооружений на Украину только способствует дальнейшей эскалации. Это позиция нашей партии — немедленное прекращение поставок оружия, немедленное снятие санкций с России и возобновление попыток найти компромисс по украинскому вопросу за столом переговоров.

— Евросоюз недавно согласовал пакет помощи Украине на €50 млрд. Эти траты в основном лягут на плечи немецких налогоплательщиков?

— Да, Германия взяла на себя громадные финансовые обязательства по Украине, и по этому поводу с начала 2024 года идут протесты. Сначала на улицы выходили фермеры — и до сих пор продолжают, потом — транспортники. Причем когда в Германии была крупная акция фермеров против урезания субсидий, я общался с участниками митинга. Оказалось, что больше половины из них не были фермерами. То есть люди просто присоединились к этому протесту, чтобы заявить, что так не пойдет.

Германия тратит огромные суммы на поддержку других стран, в том числе Украины, а для собственных людей денег нет. Немцы недовольны такой политикой, поэтому выходят на улицу и будут дальше выходить. Все будет еще хуже.

Фото: IMAGO/Bernd Leitner/Global Look Press Фермерские протесты в Германии, январь 2024 года

Правительство не в состоянии осуществлять экономическую поддержку населения, но деньги Украине поступают через фонды ЕС. Это все за счет немецкого налогоплательщика, который уже зажат по самое «не могу». В ФРГ самые высокие налоги и цены на энергоресурсы, производители бегут за рубеж, экономика в стагнации. В итоге это бьет по благосостоянию простых людей, которые и так небогаты.

Власти постоянно говорят, что Германия — богатая страна. Но граждане в основном живут в съемном жилье, платят процент от доходов в казну, а в конце месяца у них остаются деньги лишь на то, чтобы едва-едва сводить концы с концами. Многие не могут себе позволить отпуск раз в году. Вся сказка про благополучие уже давно превратилась в миф.

— Как вы оцениваете ситуацию с экс-главой контрразведки ФРГ Хансом-Георгом Маассеном, который подпал под надзор за слова о замене немцев мигрантами? Если АдГ сможет сформировать правительство, будут ли приниматься такие законы?

— Естественно, не будут. Мы вообще хотим устранить ведомство по надзору за конституцией, которое сейчас надзирает за Маассеном и которое превратилось в рычаг давления на оппозицию. То, что в ФРГ существует такого рода спецслужба, противоречит всем демократическим принципам.

Фото: IMAGO/Manfred Segerer/Global Look Press Ханс-Георг Маасен

— Президент России Владимир Путин недавно сказал, что Германия разрушает свой автопром и нуждается в помощи. Как сейчас обстоят дела в этой сфере и как на ситуацию повлияло прекращение сотрудничества с Россией?

— Дела обстоят очень плохо. Во-первых, на это повлияли решения правительства, ориентированного на зеленую экономику. Оно объявило войну автопрому еще в эпоху Ангелы Меркель, когда стали активно продвигать идею электромобилей, которая пока не имеет ни больших перспектив, ни научного или технического обоснования. До сих пор не придуман такой аккумулятор, который бы заряжался за пару минут, а часами заряжать его где-то на автобане — удовольствие не для каждого. Несмотря на субсидии, подобные машины здесь массового применения не нашли.

Последний удар под дых автопром получил, когда были введены санкции против России. Произошло удорожание энергоносителей, производство в Германии в целом для многих отраслей стало нерентабельно. Поэтому данная сфера у нас сейчас находится в глубоком кризисе.

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