iDNES.cz: горячий душ может стать роскошью для чехов

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Горячий душ может стать роскошью для жителей Чехии из-за дефицита газа, говорится в статье, опубликованной iDNES.cz. Аналитик в области энергетики Владимир Штепан считает, что Праге следует самостоятельно договариваться с «Газпромом» о поставках топлива, поскольку с получением СПГ из Норвегии могут возникнуть проблемы.

Эксперт пояснил, что Чехия пока не может получить зарезервированные 3 млрд кубометров сжиженного природного газа из Норвегии. Договора о поставках топлива пока нет, трассы для этого — тоже. Пока лишь арендован терминал.

При отсутствии поставок Чехия может столкнуться со снижением потребления. Тем, кто отапливает жилье газом, придется экономить.

В спальне топить не нужно, проветривать следует недолго, а мыться лучше теплой водой. Горячие ванны снова превратятся в роскошь, — говорится в статье.

5 августа Совет ЕС утвердил план добровольного снижения потребления газа на 15% по сравнению со средним потреблением за последние пять лет, он будет действовать до 31 марта 2023 года. Цель снижения спроса состоит в том, чтобы подготовиться к возможным перебоям в поставках топлива из России.

Ранее журнал Compact предупредил жителей Германии о неразрешимых финансовых трудностях, связанных с повышением цены на газ более чем на 100%. В настоящее время стоимость поставок газа составляет 7,87 цента за киловатт-час. Теперь предполагается увеличить стоимость до 18,3 цента, в случае чего цена на газ вырастет более чем в два раза.