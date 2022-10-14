«Идите к черту»: немцы об участниках митинга в поддержку Украины SHOT: немцы назвали нацистами участников митинга в поддержку Украины

Фото: IMAGO/VITALII KLIUIEV/Global Look Press

Лейпциг, Германия

Telegram-канал Shot сообщил, что немцы назвали нацистами участников митинга в поддержку Украины, который произошел в Лейпциге. По данным канала, немецкие демонстранты попросили «убраться к черту» украинских участников мероприятия.

Очевидцы сообщили, что немецкие демонстранты кричали украинцам: «Нацисты, вон». Некоторые из них выражались в более грубой форме: «Вы, свиньи, идите к черту, вы живете за наш счет».

По информации министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, на текущий момент на территории ФРГ зарегистрировано более одного миллиона украинских беженцев, сообщает T-Online.

Ранее политический обозреватель и журналист Сергей Веселовский заявил, что жители европейских стран вскоре обвинят украинских беженцев во всех своих бедах и начнут им «подло мстить». Эксперт не исключил возможности формирования банд, которые будут ловить беженцев с Украины. По его словам, многим украинцам скоро придется выбирать между тем, чтобы вернуться на родину, и тем, чтобы остаться в стране, из которой их выдавливают.