«Иди и смотри»: украинские бойцы испытывают острый дефицит донорской крови

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинские военные столкнулись с острым дефицитом донорской крови, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». Со ссылкой на источник он отметил, что граждане просто не успевают сдавать биоматериал для десятков тысяч военнослужащих. В связи с нехваткой крови ее начали принимать без необходимых анализов.

В связи с ужесточением боевых действий кровь нужна постоянно, а у украинского населения нет того количества волонтеров, способных сдать кровь на десятки тысяч военных, — рассказал источник канала.

Вместе с этим на Украине начали закрывать пункты забора крови, говорится в публикации. Причинами называются плохое финансирование и оптимизация врачей.

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут продолжать боевые действия без дополнительной мобилизации из-за дефицита бойцов. По его словам, нехватка боевых единиц в подразделении крайне ощутима.

Оценивая летнее контрнаступление ВСУ и нынешнюю ситуацию на фронте, глава ГУР заявил, что одинаково неправильно говорить о «катастрофе» или о том, что «все хорошо». При этом давать какие-либо прогнозы на текущий год он отказался.