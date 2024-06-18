«Идет торг»: политолог оценил шансы фон дер Ляйен остаться на второй срок Политолог Рар заявил о высоких шансах фон дер Ляйен остаться на второй срок

Фото: Alessandro Di Meo/Keystone Press Agenc/Global Look Press

Шансы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен остаться на второй срок достаточно высокие, считает немецкий политолог Александр Рар. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что сейчас идет торг за руководящие посты, в котором участвуют лидеры стран — членов Евросоюза. По его словам, в первую очередь речь идет о Германии, Франции и Италии.

Идет торг за руководящие посты. Правоконсервативная ЕНП (Европейская народная партия. — NEWS.ru.) стала, как известно, самой сильной политической силой на европейских выборах в начале июня, опередив социал-демократов, либералов и даже ультраправых. Поэтому считается вероятным, что ее главный кандидат Урсула фон дер Ляйен может оставаться председателем комиссии ЕС еще на пять лет, — пояснил Рар.

По словам политолога, представительство в комиссии ЕС является самой важной должностью, которую можно получить после европейских выборов. Эксперт отметил, что другие кандидаты не соглашаются, чтобы фон дер Ляйен осталась на второй срок, пока их амбиции тоже не будут удовлетворены.

Рар уточнил, что торг также идет за место главы Евродипломатии. По его мнению, на этом посту Жозепа Борреля может сменить премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Торг идет также о двух других руководящих постах: главой Совета глав государств Европы должен, по-видимому, стать бывший премьер Португалии от социалистического блока. А на место Борреля пророчат Каю Каллас, которая занимает пост эстонского премьера и является самым большим критиком России в Евросоюзе, — заключил политолог.

Глава Евросовета Шарль Мишель ранее сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза на неформальном ужине не смогли прийти к соглашению о назначении главой Еврокомиссии фон дер Ляйен. Он добавил, что вопрос о назначении глав ЕК, ЕС и внешнеполитической службы Евросоюза будет решен до конца июня.