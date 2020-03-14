https://static.news.ru/photo/43687392-65ed-11ea-b72d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Противовоспалительные препараты вроде ибупрофена или кортизона могут ухудшить состояние больного при коронавирусной инфекции, установили французские медики. Минздрав республики рекомендовал консультироваться с врачами при выборе сопутствующих лекарств.

Если у вас жар — принимайте парацетамол, — посоветовал министр здравоохранения Оливье Веран.

По информации французских властей, к 14 марта коронавирус выявили почти у 2,9 тысячи жителей страны. Умер 61 заражённый француз.

Как писал NEWS.ru, в марте коронавирусная инфекция COVID-19 стала пандемией. Повсеместно государства, в том числе Россия, закрывают границы и вводят ограничения на массовые мероприятия.

Заражены не менее 145 тысяч человек в более чем 120 странах. Погибли 5,4 тысячи пациентов. Выздоровели 72,3 тысячи человек, в том числе 65,6 тысячи граждан Китая, который стал первым очагом инфекции в декабре 2019 года.