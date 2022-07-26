«И это ещё ничего не начиналось»: Захарова высмеяла бежавшую с ТВ Трасс Захарова посмеялась над сбежавшей с теледебатов из-за грохота в студии Лиз Трасс

Фото: Jeff Overs/BBC/Global Look Press

Лиз Трасс во время теледебатов

Официальный представитель МИД Мария Захарова посмеялась над испугавшейся грохота в телестудии министром иностранных дел Британии Лиз Трасс. Дипломат в Telegram-канале сыронизировала над «бунтаркой», которая в страхе бежала из студии.

Речь идёт об инциденте, который произошёл во время теледебатов кандидатов на пост премьера страны. Лиз Трасс как раз выступала с речью о противостоянии России. Она только успела произнести фразу «Если Путин победит на Украине, то он на этом не остановится. Он начнёт преследовать демократию и свободу...», как в студии раздался грохот.

Политик в ужасе воскликнула «О боже!», после чего быстренько покинула подиум. Позже выяснилось, что это упала в обморок телеведущая Кейт МакКанн и никто на Трасс не покушался.

Грохот в студии. Отважная, как она сама себя назвала, бунтарка, предводитель свободного мира, танкистка в страхе бежала с британской же телевизионной программы. И это ещё ничего не начиналось по-настоящему, — посмеялась над англичанкой Мария Захарова.

Дипломат добавила, что только утром обсуждала с коллегой тот «чудовищный бред», который несут о России кандидаты в премьеры Британии на теледебатах.

И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс. Лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссёр, — резюмировала российский дипломат.

Ранее британское телевидение показало кадры с перепуганной Лиз Трасс в студии. Организаторы после заверили, что инцидент носил «медицинский характер», безопасности кандидатов ничто не угрожает.