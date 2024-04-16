«Хватит»: французский политик призвал прекратить «выписывать чеки» Украине Филиппо: правительство Франции должно прекратить финансирование Украины

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Финансовая и военная помощь Украине со стороны правительства Франции должна прекратиться, заявил в соцсети Twitter (X) лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Поддержка Киева происходит на фоне разваливающихся больниц в стране, напомнил он.

Ровно через неделю Франция через ЕС выпишет новый ежемесячный чек на €300 миллионов для Зеленского и Украины! Хватит выписывать чеки Украине! И давать оружие тоже! — отметил политик.

В то же время люди умирают из-за отсутствия должного ухода в медицинских учреждениях, выразил свое недовольство Филиппо. Французов вынуждают чувствовать себя виноватыми в государственных расходах, заключил лидер «Патриотов».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что странам Евросоюза, возможно, нужно будет выделить Украине дополнительные деньги, несмотря на пакет помощи в размере €50 млрд. По словам лидера республики, такая ситуация наступит в случае, если США перестанут поддерживать Киев.

До этого стало известно, что в течение нескольких ближайших недель Еврокомиссия произведет оценку плана Украины по реформам, который необходим для получения €50 млрд до 2027 года в рамках фонда ЕС Ukraine Facility. Кроме того, в ЕК начали подготовку к выделению Украине оставшиеся €1,5 млрд кредита из пакета переходного финансирования.