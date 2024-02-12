«Хватит быть посмешищами»: в Париже призвали сменить тактику по Киеву Политик Филиппо призвал немедленно прекратить поддержку Украины

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Союзники президента Украины Владимира Зеленского должны немедленно прекратить его поддержку, заявил в Twitter (Х) лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик подчеркнул, что Европе пора прекратить быть «посмешищем», и призвал как можно скорее начать мирные переговоры.

Хватит быть посмешищами и платить еще больше Украине Зеленского! Хватит! Давайте прекратим все это и договоримся о мире! Срочно! — написал политик.

Филиппо отметил, что США прекратили выделять финансы на нужды Украины и теперь требуют Евросоюз взять на себя эту миссию. В итоге, отметил политик, Брюссель согласился направить Киеву €50 млрд. По его мнению, всю эту помощь нужно остановить. До этого Филиппо упрекал власти Франции за то, что вместо помощи своим согражданам они отправляют деньги ВСУ.

Ранее политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич сообщил, что, передавая значительную часть бюджетных средств на помощь Украине, власти ФРГ губят экономику собственной страны. По его словам, отсутствие экономического роста приводит к обеднению Германии.

При этом он назвал Олафа Шольца «самым неудачным и беспомощным» федеральным канцлером Германии за последние 50 лет. Как отметил политолог, страна продолжает направлять деньги на внешние цели, при этом фактически не формулируя их. Станкевич назвал происходящее рукотворной драмой, которая постепенно превращается в трагедию, так как власти ФРГ в ущерб своему населению и экономике продолжают выделять средства, в том числе на помощь Украине.