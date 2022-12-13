«Хуже, гораздо хуже»: жители Херсона пожаловались на жизнь при ВСУ Sky News: жители Херсона пожаловались, что при ВСУ живут гораздо хуже

Фото: Sadak Souici/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители Херсона пожаловались, что с приходом ВСУ жизнь стала гораздо хуже, чем была, когда город контролировали российские войска, сообщает Sky News. Телеканал уточняет, что херсонцы столкнулись со множеством проблем: отсутствием электричества, голодом и нехваткой тепла.

Хуже. Хуже. Нам помогают, но не всем, — заявила 53-летняя жительница города Наталья Скиба, которая стояла в очереди за гуманитарной помощью.

44-летний Дмитрий Губарев тоже пожаловался на тяжелую ситуацию: местные жители ждали тепла и электроэнергии, сказал он. Другой херсонец, 60-летний Леонид Боровский, заявил, что в городе, с одной стороны, готовы терпеть, с другой — нет.

Свобода дается дорогой ценой, — высказался Боровский.

Ранее глава Областной военной администрации (ОВА) Херсонской области Ярослав Янушевич заявил, что в результате обстрела в регионе был поврежден объект критической инфраструктуры. Повреждения получил кооператив херсонского облэнерго, также были уничтожены несколько единиц техники.