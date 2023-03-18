«Хуже, чем у самой Украины»: военный эксперт оценил поставки МиГ-29 Киеву Военный эксперт Храмчихин: поставки МиГ-29 Украине не изменят ситуацию на поле боя

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Военный аналитик Александр Храмчихин в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что поставки Украине устаревших советских истребителей МиГ-29 принципиально не изменят ситуацию на поле боя. Ранее передачу боевой авиации Киеву анонсировали премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и президент Польши Анджей Дуда. Храмчихин отметил, что Украине достанутся советские истребители в экспортной версии, а они, как утверждает эксперт, хуже тех, что стояли на вооружении самого СССР.

Украине передаются такие же МиГи, как у самой Украины, только хуже. Потому что у Киева советские МиГи, а у Польши и Словакии — экспортные. А Советский Союз даже странам Варшавского договора передавал технику хуже, чем была у него самого, — заявил Храмчихин.

На вооружении ВВС Украины, по некоторым оценкам, находятся порядка 35 самолетов МиГ-29. По мнению эксперта, в общей сложности Киев может получить от европейских стран порядка 70 истребителей, но неизвестно, в каком состоянии они находятся.

Теоретически у всех стран бывшего Варшавского договора порядка 100 МиГ-29. Но при этом Венгрия ничего Украине не отдаст. У Румынии они «мертвые», то есть не подлежат восстановлению. Остаются Польша, Болгария и Словакия. Суммарно они наберут штук 70. Но вопрос, сколько из них летающих. Думаю, не больше половины, то есть 35-40 машин, — заключил аналитик.

Ранее посольство России в Братиславе заявило, что передача Словакией техники российского и советского производства Киеву является незаконной. В дипмиссии напомнили, что российско-словацкие соглашения исключают передачу техники третьим странам без разрешения государства, в котором она была произведена.