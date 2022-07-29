Hürriyet: Турция пока не планирует конструировать БПЛА с Россией Hürriyet: в Турции не рассматривают возможность совместного производства БПЛА с Россией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Управлении оборонной промышленности Турции пока не рассматривают возможность совместного производства БПЛА с Россией. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на главу турецкого оборонно-промышленного комплекса Исмаила Демира. Он указал, что его ведомство не решает подобные вопросы и отвечает за техническую сторону реализации подобных проектов.

Я не могу сказать, будут ли [создаваться БПЛА совместно с РФ] или нет. В нашей повестке ничего такого нет, работы в этом направлении не ведутся. Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики, мы лишь выполняем работы, связанные с ее технической стороной, — заявил Демир.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что РФ и ОАЭ готовы участвовать в производстве беспилотников Bayraktar. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин выразил заинтересованность в совместном развитии производства. Представители ОАЭ, по словам турецкого президента, сделали предложение о строительстве нового завода компании Baykar Makina.

Ранее председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус заявил, что у республики появился свой беспилотник-камикадзе «Чекан». По его словам, новинка успешно проходит испытания. Пантус уточнил, что у этой модели БПЛА хороший потенциал для продажи другим странам.