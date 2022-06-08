Hurriyet: Россия не одобрила операцию Турции на севере Сирии

Россия не одобряет спецоперацию турецких Вооруженных сил в районе Айн-Исса на севере Сирии, пишет газета Hurriyet со ссылкой на источники. Издание уточняет, что авиация Турции начала наносить точечные удары по объектам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана в Тель-Рифате и Манбидже, для предотвращения нарастающего нападения.

Стало известно, что Россия не одобрила операцию в районе Айн-Исса, где проходит автомагистраль (М4), соединяющая города Хасака, Ракка и Дейр-эз-Зор на востоке и Алеппо на севере, и направила новые подкрепления в этот регион, — говорится в статье.

Также сообщается, что в ходе переговоров с Россией была приостановлена подготовка к планируемой ​операции в районе Айн-Исса на севре сирийского города Ракка.

1 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими.