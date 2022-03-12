HRT: на упавшем в Хорватии беспилотнике была авиабомба весом 120 кг

Беспилотный летательный аппарат, который упал в столице Хорватии Загребе, нёс авиабомбу массой 120 кг. Она взорвалась, когда при падении вошла в землю, сообщает национальное телевидение HRT со ссылкой на источник в Минобороны.

HRT узнал, что авиабомба, найденная в обломках беспилотника, была массой 120 килограммов. Так как дрон врезался в мягкую почву, взрыв произошёл под землёй. Если бы падение пришлось на бетон или асфальт, последствия были бы катастрофическими, — пояснили журналисты телеканала.

БПЛА советского производства упал в ночь на 11 марта в зелёной зоне города, после взрыва осталась воронка. Позже рядом нашли два парашюта. Также найден чёрный ящик беспилотника, записи с него ещё не расшифрованы.

Ранее стало известно, что министр обороны Хорватии Марио Баножич присутствовал 13 марта на операции по извлечению обломков упавшего в Загребе беспилотного летательного аппарата. Около полудня он выступил с заявлением, подтвердив, что ответственные службы обнаружили следы взрывчатки.