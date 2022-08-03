«Хроническое нытье»: политолог оценил диалог Зеленского с Европой Политолог Суздальцев назвал «хроническим нытьем» диалог Зеленского с Европой

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Со времен Советского Союза у Украины сформировалось особенное политическое мышление в духе «мне все должны», сегодня это проявляется в диалоге украинского лидера Владимира Зеленского с европейскими партнерами, считает политолог Андрей Суздальцев. По его мнению, все 30 лет после развала СССР Киев ожидал от России постоянных льгот и низких цен на газ, пишет «Экономика Сегодня».

Есть фактор, который пришел к нам ещё Советского Союза, то есть, это своеобразная специфика мышления, хроническое нытье в духе «мне все должны». Это такой поведенческий аспект: 30 лет подряд, по их мнению, Россия должна была давать им всяческие льготы и скидки, отпускать газ по бросовой цене. Это все принималось, естественно, как наша обязанность, — отметил Суздальцев.

По его мнению, Киев окончательно переориентировался на Запад после 2014 года: Украина выступила в роли «защитника западного мира», который постоянно провоцирует Россию. В связи с этим, добавил Суздальцев, Зеленский требует постоянных выплат от Европы.

Ранее заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква заявил, что ФРГ блокирует макрофинансовую помощь Украине в €8 млрд. По его словам, накануне в Еврокомиссии намекнули, что хотят получить финансовые гарантии от стран ЕС по поводу предоставления этой помощи.