«Хромая утка»: в Киеве предрекли крах Зеленского Политолог Бортник: в Раде назревает бунт против Зеленского

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина вступила в парламентский кризис, который может привести к сокращению полномочий президента Владимира Зеленского, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в своем видеоблоге. По его мнению, сильная личная власть Зеленского строилась на главенстве президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде, но внутренние конфликты приведут к перераспределению сил. Потеря парламентского большинства, по мнению аналитика, превратит Зеленского в «хромую утку».

Ситуация с изгнанием [депутата Марьяны] Безуглой в Раде продемонстрировала, что в глубинах парламента зреет бунт и начинает формироваться большинство «за Залужного», — отметил эксперт.

Бортник отметил, что главу государства в любом случае ждут сложные времена. Не исключено, что после перераспределения власти Зеленскому придется добиваться согласия Рады даже для назначения министров, резюмировал эксперт.

Ранее политолог Сергей Марков заявил NEWS.ru, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным идет политическая борьба, но окончательно все решения утверждают США. По его словам, речь идет не о конкуренции, а о «марионеточном правительстве» в Киеве, поэтому власть Зеленского не закончится, пока не поступит распоряжение от западных союзников. Политолог полагает, что Зеленский может «упрашивать» Вашингтон о том, чтобы его оставили на посту президента.

До этого СМИ писали, что Зеленский решил уволить почти все военное руководство Украины, включая главкома ВСУ. Отмечалось, что он также отказался переводить Залужного в СНБО.