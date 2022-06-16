«Хрень начинает падать»: военный обозреватель об американских дронах Военный эксперт Литовкин усомнился в эффективности американских дронов

Фото: Shutterstock

БПЛА «Switchblade»

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru скептически оценил эффективность американских дронов в действиях на Украине. По его словам, о ней можно было бы говорить, если бы действия велись против технологически неразвитого государства, не располагающего средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Возможности же России в этой сфере называют «умопомрачительными» в том числе и в США.

В нашем случае мы прекрасно видим, как посредством воздействия средств РЭБ вся эта «хрень» начинает глючить и падать. Вот и Switchblade не исключение, причем это признают и на самом Западе, — заявил Литовкин.

Ранее телеканал CNN сообщил, что украинские военные в некоторых случаях не хотят использовать «незнакомое» западное оружие, прибегая к его коммерческим аналогам. Например, войска Украины получили сотни американских дронов-камикадзе Switchblade, однако ряд подразделений предпочитают использовать коммерческие дроны. Это объясняют тем, что обучение солдат работе с новыми системами требует времени, а коммерческие дроны более удобны в использовании.