«Хотят войны — получат»: страны НАТО отправят своих солдат в зону СВО?

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Несколько стран НАТО готовы отправить своих военнослужащих на Украину, предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кто из в Альянсе готов воевать с Россией, как к этой идее относятся в Европе, что об этом говорят в РФ?

Кто в НАТО хочет воевать за Украину

26 февраля в Париже начинается внеочередной саммит по Украине. Как пишет Euractiv, накануне премьер-министр Словакии назвал встречу глав государств «подтверждением того, что стратегия Запада по Украине полностью провалилась». Опубликованное им в соцсетях видео стало вирусным.

По словам Фицо, ряд стран Североатлантического Альянса «выступают за эскалацию и неограниченную военную и финансовую поддержку Украины».

«Но я хочу быть <...> конструктивно подготовлен, несмотря на то что от тем, о которых мы говорили, идет мороз по коже. Из этих тезисов следует, что группа стран НАТО и ЕС обдумывают [вариант], что на базе двусторонних соглашений отправят на Украину своих военных», — рассказал Фицо.

Летом прошлого года о возможности отправки войск НАТО на Украину заявлял бывший генсек Альянса Андрес Фог Расмуссен. Он заявил, что к этому готовы Польша и страны Прибалтики.

Фицо заявил, что предстоящая встреча в Париже будет «совещанием перед боем». Он подчеркнул, что «не допустит, чтобы словацких солдат отправили участвовать в конфликте на Украине», даже если это будет стоить ему поста главы кабмина. Словакия, по его словам, не может помешать заключению двухсторонних соглашений об отправке войск, но сама на это не согласится.

Как отмечает Euractiv, на саммите в Париже готовится к подписанию заявление, согласно которому боевые действия являются не только угрозой суверенитету Украины, но и «европейской стабильности» в целом. Заявления Фицо стали поводом для критики со стороны оппозиции в Словакии.

«Одно дело — информировать общество, и совсем другое — распространять фейки и нагнетать в обществе страх, что в Париже союзники объявят войну России и заставят отправить словацких солдат на Украину», — заявил Euractiv словацкий отставной генерал и военный эксперт Павел Мацко.

Как пишет Reuters, официально НАТО не комментировало заявления Фицо. Премьер-министр Чехии Петр Фиала объявил, что его страна не планирует отправлять войска, «не надо волноваться».

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press Роберт Фицо

Что за военные учения проводит НАТО

С 22 января страны Альянса проводят крупномасштабные военные учения Steadfast Defender 2024. В них действуют 90 тысяч военнослужащих из 31 страны НАТО (в том числе из Швеции), которая официально не успела вступить в Альянс, а также более 50 кораблей, 80 истребителей, вертолетов и дальних БПЛА, более 130 танков и более 500 БМП.

Учения стали самыми крупными учениями НАТО со времен холодной войны — последние общеевропейские учения таких масштабов проводились в 1988 году. По заявлению командующего Объединенных сил НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, они нацелены «на сдерживание почти равного по силам противника». А спецпредставитель генсека НАТО в Ереване Хавьер Коломина подтвердил, что речь идет о «сдерживании России».

Крупномасштабные учения НАТО вызывают беспокойство в Минске. Президент Александр Лукашенко объявил, что белорусская оппозиция готовит провокацию с вводом войск Альянса.

«В том числе и в плане захвата, как они там говорят, Кобринского района [Белоруссии] или еще [города] Малориты. Ну Малорита рядом, ладно, Кобрин-то далеко от границы. Но эти города назывались. Вот клочок земли захватить, власть объявить, все признают эту власть, власть обратится в НАТО, будут введены войска», — заявил Лукашенко.

Что ответили на планы НАТО в России

Попытка Североатлантического Альянса отправить войска на Украину приведет к большой войне, уверен сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он заявил NEWS.ru, что не считает, что Россия «готова проглотить» такие действия.

«Я считаю, что это может привести к очень серьезной ядерной войне между Россией и НАТО. Если они пришлют свои войска на территорию России, значит мы пришлем наши войска на их территорию. Тогда начнется серьезная война между Россией и НАТО. Я так понимаю, промежуточных вариантов, что мы проглотим их действия, не будет. От нас 100% последует ответ. Они хотят войны на своей территории — они ее получат», — объявил Цеков.

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