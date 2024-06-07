«Хотите морковку?»: Шор рассказал о хитростях ЕС в отношении Молдавии Шор: Европа подкупает Молдавию и не выполняет своих обещаний

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Илан Шор

Европейский союз заманивает «морковкой» другие страны, чтобы они поддерживали объединение, при этом своих обещаний не сдерживает, заявил молдавский оппозиционный политик Илан Шор на полях ПМЭФ. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Молдавия живет в таком режиме последние 15 лет.

Все заявления ЕС в отношении Молдавии являются лишь дополнительным затягиванием в какие-то обязательства. Они говорят: «Вот морковка, хотите морковку? Вы должны сделать это и это». А теперь почему-то морковка пошла дальше. Мы морковку эту только видим, мы никогда ее еще не пробовали, — пояснил Шор.

Ранее молдавский политик отмечал, что у молдаван и россиян единые ценности и общие диалоги. По его словам, часть молдавского народа любит Россию. Шор также предложил создать некий общий продукт, который содержал бы экономическую, внешнеполитическую составляющую и политику безопасности.

Кроме того, Шор заявил, что Молдова является «младшим братом» России, поэтому страна с уважением относится к «старшему брату». По его мнению, самым важным является дружба и уважение между двумя сторонами.

В конце мая Шор высказывал мнение, что страны Европы активно пытаются задействовать Кишинев в военных играх, которые они стараются спровоцировать. По его мнению, сегодня республикой управляет не правительство, а внешние посольства.