Просьба об аренде Patriot не увенчалась успехом для Украины Кулеба заявил, что просьба об аренде Patriot не увенчалась успехом для Украины

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал телеканалу ТСН, что за «закрытыми дверями» просил западных партнеров предоставить ВСУ системы противовоздушной обороны Patriot на условиях аренды. По его словам, эта схема одобрения пока не получила. Сейчас Киев ведет переговоры о передаче ему двух систем Patriot и одной SAMP-T.

Когда мы сидим за «закрытыми дверями», я говорю партнерам: «Дорогие мои, все, что угодно. Хотите в аренду — давайте в аренду. Хотите, чтобы закрывали вашу границу, — давайте. Но дайте!» — сказал Кулеба.

Министр также прокомментировал просьбу США не бомбить нефтеперерабатывающие заводы на территории России. Кулеба подчеркнул, что каждый выживает как может и Украине нужно жить своими интересами.

Если партнеры говорят: мы вам даем семь батарей Patriot, у нас к вам просьба — можно не делать этого и этого, тогда есть предмет для разговора. А если нет батарей, нет пакета помощи, и тебя просят о чем-то, то нет предмета, — резюмировал Кулеба.

Глава МИД Украины 12 апреля на первом Форуме дипломатии военного времени заявил, что дипломатам страны нужно выводить из зоны комфорта западных партнеров и ставить их в неудобное положение. По его словам, дружественный диалог результатов не приносит.