Военкор Александр Коц, комментируя назначение нового главы Евродипломатии, заявил, что даже союзники считают эстонцев за людоедов. Таким образом он отреагировал на пост премьера Эстонии Каи Каллас с фотографией ее завтрака и подписью, что она «не ест россиян». Он напомнил, что ранее Politico со ссылкой на европейского чиновника писало, что в ЕС не хотят видеть Каллас во главе Евродипломатии.
Даже союзники считают эстонцев за людоедов. А если серьезно, то уже все равно, кто станет во главе евродипломатии. Там такой паноптикум «профессионалов», один другого краше, что можно назначить хоть Ганнибала Лектера. Хуже уже не будет, — написал Коц в своем Telegram-канале.
Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в социальной сети Twitter (X) фото своего завтрака, чтобы показать, что «не ест россиян». Таким образом она ответила на статью в американском Politico, где содержалась соответствующая фраза. На изображении перед политиком на столе стоит тарелка с мюсли и голубикой, а также чашка чая.
До этого Politico со ссылкой на источник писало, что в Евросоюзе не хотят видеть премьера Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей «нравится есть россиян на завтрак». По его данным, в Брюсселе в течение нескольких месяцев обсуждали, что она может претендовать на место Жозепа Борреля.