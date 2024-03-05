«Хоть Ганнибала Лектера»: Коц о назначении нового главы Евродипломатии Коц заявил, что даже союзники считают эстонцев за людоедов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Кая Каллас

Военкор Александр Коц, комментируя назначение нового главы Евродипломатии, заявил, что даже союзники считают эстонцев за людоедов. Таким образом он отреагировал на пост премьера Эстонии Каи Каллас с фотографией ее завтрака и подписью, что она «не ест россиян». Он напомнил, что ранее Politico со ссылкой на европейского чиновника писало, что в ЕС не хотят видеть Каллас во главе Евродипломатии.

Даже союзники считают эстонцев за людоедов. А если серьезно, то уже все равно, кто станет во главе евродипломатии. Там такой паноптикум «профессионалов», один другого краше, что можно назначить хоть Ганнибала Лектера. Хуже уже не будет, — написал Коц в своем Telegram-канале.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в социальной сети Twitter (X) фото своего завтрака, чтобы показать, что «не ест россиян». Таким образом она ответила на статью в американском Politico, где содержалась соответствующая фраза. На изображении перед политиком на столе стоит тарелка с мюсли и голубикой, а также чашка чая.

До этого Politico со ссылкой на источник писало, что в Евросоюзе не хотят видеть премьера Каю Каллас на должности главы европейской дипломатии, так как ей «нравится есть россиян на завтрак». По его данным, в Брюсселе в течение нескольких месяцев обсуждали, что она может претендовать на место Жозепа Борреля.