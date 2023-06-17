Уличный гонщик на Mercedes влетел в толпу людей и попал на видео Хорватский стритрейсер на Mercedes на полной скорости влетел в толпу людей в деревне Бузин

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Автомобиль полиции в Хорватии

Стритрейсер на автомобиле Mercedes на полном ходу влетел в зрителей гонки в хорватской деревне Бузин, передает RT. По предварительным данным, пострадали не менее пяти человек. Жесткие кадры столкновения попали в объективы камер.

Предполагается, что машина участвовала в нелегальной уличной гонке. За рулем немецкой иномарки находился 23-летний молодой человек, он арестован.

Ранее бывший игрок «Спартака» и «Динамо» Александр Каракин погиб в результате в ДТП на Минском шоссе в Подмосковье. Авария произошла в ночь на 12 мая во время гонок стритрейсеров. Спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan откинуло на середину дороги. 32-летний футболист был доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию, утром спортсмен скончался. Очевидец аварии рассказал, что причиной смертельного ДТП могла стать неподходящая резина на колесах автомобиля Каракина.

Автоэксперт Петр Шкуматов заявил, что стритрейсинг — это квазивид спорта, который можно превратить в легальное зрелищное шоу не хуже боев ММА. По его словам, для претворения в жизнь этого замысла необходимо учредить соответствующую федерацию и создать инфраструктуру для проведения соревнований.