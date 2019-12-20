В Хорватии в 07:00 утра по местному времени открылись 6545 избирательных участков для голосования на президентских выборах.
Правом голоса в стране обладают более 3,85 млн избирателей при населении 4,1 млн человек,
Государственная избирательная комиссия республики утвердила 11 кандидатов на пост президента. Фаворитами являются действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правящей партией «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), бывший премьер республики, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, а также певец Мирослав Шкоро.
В случае если никто из кандидатов не получит абсолютное большинство голосов, то 5 января будет проведён второй тур, писал NEWS.ru.
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