https://static.news.ru/photo/73d61376-248a-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Miso Lisanin/Xinhua/Global Look Press

В Хорватии в 07:00 утра по местному времени открылись 6545 избирательных участков для голосования на президентских выборах.

Правом голоса в стране обладают более 3,85 млн избирателей при населении 4,1 млн человек, передаёт ТАСС.

Государственная избирательная комиссия республики утвердила 11 кандидатов на пост президента. Фаворитами являются действующий президент страны Колинда Грабар-Китарович, поддерживаемая правящей партией «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), бывший премьер республики, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович, а также певец Мирослав Шкоро.

В случае если никто из кандидатов не получит абсолютное большинство голосов, то 5 января будет проведён второй тур, писал NEWS.ru.