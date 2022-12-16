Хорватия решила не тренировать украинских солдат в рамках миссии Евросоюза

Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Парламент Хорватии проголосовал против участия в миссии Евросоюза по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine), сообщает Associated Press в Twitter. Из 151 депутата 97 поддержали решение – на четыре голоса меньше необходимого.

Голосование организовали, чтобы попытаться обойти решение президента Хорватии Зорана Милановича, который отказался подписать предложение об участии в миссии, заявив, что оно не соответствует конституции страны. Раннее он выступал за то, чтобы Хорватия предлагала Украине исключительно гуманитарную помощь.

Депутаты от оппозиции заявили, что не хотят «становиться заложниками политических разногласий руководителей стран», и заявили, что конституция Хорватии не предусматривает парламентского голосования по вопросам, которые обычно утверждаются президентом по согласованию с правительством.